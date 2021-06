Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Durchschnittlich 2380 Impfungen pro Woche - 45 146 Impfungen in 19 Wochen verabreicht / Durchschnittliche Auslastung bei 45 Prozent Stark schwankende Liefermengen im Kreisimpfzentrum Mosbach

Bisher wurden im Kreisimpfzentrum in Mosbach 45 146 Impfungen verabreicht. Für eine volle Auslastung der Einrichtung mangelt es aber auch in der 20. Betriebswoche noch immer an Impfstoff.