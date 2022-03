„Stand Together“ lautet das Motto am Samstag

Buchen. „Wake up Eventtechnik“ (ehemals Häfner Veranstaltungstechnik) veranstaltet am 26. März zusammen mit der „Phiba Event GmbH“ ein Benefizkonzert auf dem Wimpinaplatz in Buchen.

Ein Zeichen setzen

Unter dem Motto „Stand Together“ soll ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine gesetzt werden. Der gesamte Erlös wird gespendet, um die Hilfsorganisationen zu unterstützen. Musikalisch wird der Abend von „KrizRok“ eröffnet, gefolgt von der Band „Black Shuck“ und der Showband „Xtreme“.

„KrizRok“ begann bereits im Jugendalter als Gitarrist, Produzent und Musiker zu arbeiten. Durch die Pandemie angetrieben ließ „KrizRok“ seiner Kreativität freien Lauf und veröffentlichte innerhalb der letzten zwei Jahre mehrere Singles. Er will Menschen durch seine Musik begeistern und schafft dies auch immer wieder durch seine eigenen Songs.

„Black Shuck“ ist eine junge Band aus Walldürn, die sich auf das Covern von Songs aus der großen Ära des Rock spezialisiert hat. Sie performt die zeitlosen Rock-Klassiker der 70er, 80er und 90er mit einer frischen und authentischen Note.

Dabei gelingt es den Jungs mit Leichtigkeit, sowohl ein breites Publikum anzusprechen als auch ihrer musikalischen Linie treu zu bleiben.

Hits und selten gehörte Raritäten

Auf der Setlist stehen neben den Hits von Bands wie Led Zeppelin, Bon Jovi, Van Halen und Guns ‘n’ Roses auch die ein oder andere selten gehörte Rarität.

Der „Headliner“, die Party- und Showband „Xtreme“, sorgt deutschlandweit jährlich auf weit über 50 Veranstaltungen für Stimmung und gute Laune. Mit ihrer professionellen Bühnen- und Lichtshow sowie einem bunt gemischten Programm ist ein spannender musikalischer Abend bereits vorprogrammiert. „Xtreme“ kommt aus dem Großraum Heilbronn und heizt dem Publikum seit über zwölf Jahren ein. Feuer, Konfetti und eine riesige LED-Leinwand sind nicht die einzigen Highlights auf der Bühne.

Für Frieden in der Welt und die Unterstützung der betroffenen Familien haben sich alle Künstler bereiterklärt, auf ihre Gage zu verzichten. „Wake up Eventtechnik“ stellt die Open-Air-Bühne sowie das dazugehörige Licht- und Ton-Equipment kostenlos zur Verfügung.