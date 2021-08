Stammtisch „Roter Rettich” traf sich wieder in Buchen

Buchen. Freude kam auf, als sich die zahlreichen Gäste des Stammtisches „Roter Rettich“ nach langer Pause im Biergarten des Buchener Schwanenwirtes wieder zusammensetzten konnten, um zu diskutieren und Meinungen auszutauschen. Dr. Eberhard Barth begrüßte die Runde insbesondere Anja Lotz, die SPD-Bundestagskandidatin des Wahlkreises Odenwald Tauber, die sich mit an den Tisch gesetzt hat.

Auf die Frage, in welchem Ausmaß Querdenker und andere, vergleichbare Gruppierungen im Netz präsent seien, verwiesen Torsten Fahrbach und Markus Dosch darauf, dass die Präsenz in der Tat sehr hoch sei und mit Blick auf die junge Generation dies ein mediales Einfallstor darstelle, um ihre Thesen zu verbreiten. „Wir haben hier vor Ort Augen und Ohren offen, und wir leisten Widerstand mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen.“

Für Dezentralisierung plädiert

Anlässlich der furchtbaren Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen wurde auch das Thema Ehrenamt diskutiert. Deutschland könne, so Anja Lotz, nur über das Ehrenamt soziale Aktivitäten aufrechterhalten und der Katastrophenschutz lebe vom Ehrenamt. In Sonntagsreden würden zwar die Leistungen der Ehrenamtlichen hervorgehoben, wenn es jedoch um dringend notwendige finanzielle Unterstützung gehe, herrsche zumeist Windstille. Angesprochen wurde das Thema Energiewende. Hier plädierte Lotz für eine Dezentralisierung der Energieversorgung.

Abschließend informierte Reinhold Goisser die Runde noch dahingehend, dass er beim nächsten Stammtisch am 8. September das Projekt“ „Genossenschaft – Nachbarschaftsdorfladen“ Götzingen vorstellen würde.

