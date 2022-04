Stadtkapelle Buchen hat musikalische Ostergrüße überbracht

Buchen. Nach zweijähriger Coronapause setzte die Stadtkapelle Buchen den schönen Brauch des Osterchoralspielens am Ostersonntag fort. Bereits seit fast 50 Jahren überbringen die Bläser an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet musikalische Ostergrüße.

In den frühen Morgenstunden und bei herrlichem Wetter erfreuten die Musiker die Bevölkerung mit österlichen Weisen und erinnerten so an die Auferstehung Jesu. In ihrer Tour machten sie unter anderem auch Halt am Krankenhaus Buchen und überraschten die Patienten und Pflegekräfte.

Zudem spielten sie in Unterneudorf, Oberneudorf und Hollerbach. Dort wurden sie von der Bevölkerung und den Ortsvorstehern Wolfgang Schwab und Joachim Weiss erwartet und begrüßt. Beide bedankten sich bei den Musikern, dass diese Tradition fortgesetzt wird und die musikalischen Ostergrüße überbracht wurden.

