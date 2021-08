Stadtführungen in Buchen

Buchen. Im Rahmen des Buchener Feriensommers bietet sich wieder die Gelegenheit, bei einer kostenlosen Stadtführung mehr über das schöne Odenwaldstädtchen zu erfahren. Feriengästen und Daheimgebliebenen wird bei einem geführten Rundgang durch die Buchener Innenstadt Interessantes vermittelt. Am Freitag, 14. August, um 11 Uhr geht es mit Gerhard Wißmann durch die Stadt. Bei der Führung mit Ute Schall am Freitag, den 21. August liegt der Schwerpunkt auf dem geschichtlichen Hintergrund von Buchen. Am 3. September begleitet Susanne Dambach die Teilnehmer. Im Rahmen dieser Führungen werden der Stadtturm und die ehemalige Synagoge besichtigt. Die letzte Führung am 19. September mit dem Stadtarchivar Tobis Kohler entführt die Teilnehmer in die Vergangenheit. Die 1,5 stündige Führung zu den Forschungsergebnissen über die Opfer der NS-„Euthanasie“-Morde verspricht viel Spannung und neue Erkenntnisse.

