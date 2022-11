Stadtbus fährt im Advent an drei Tagen in der Woche kostenlos

Parkplätze sind derzeit aufgrund der Baustellensituation am Musterplatz und anderswo knapper als sonst. Damit die Buchener Bürger in der Vorweihnachtszeit trotzdem bequem ihre Einkäufe in der Innenstadt tätigen können, fährt der Stadtbus vom 23. November bis 24. Dezember immer am Mittwoch, Freitag und Samstag kostenfrei. Dadurch wird auch ein Besuch des Wochenmarktes am Mittwoch oder

...