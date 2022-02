Stadtarchiv sucht Aufnahmen zu Rennen

Buchen. Auf dem sogenannten Odenwaldring bei Oberneudorf wurden von 1950 bis 1954 fünf Mal in Folge spektakuläre Motorradrennen durch den Automobilclub Odenwaldring Buchen veranstaltet. Zur weiteren Erforschung und Erhaltung dieses wichtigen Teils der Geschichte ist das Stadtarchiv Buchen auf der Suche nach Bild-, Ton- und Filmaufnahmen der Motorradrennen. Die Aufnahmen werden vom Stadtarchiv kostenfrei digitalisiert und dann an die Besitzer zurückgegeben. Interessierte können sich beim Stadtarchiv (Wimpinaplatz 3, 74722 Buchen) per E-Mail (tobias-jan.kohler@buchen.de) oder telefonisch (06281/31108) melden. Das Bild zeigt den Start eines Rennens auf dem Odenwaldring. Quelle: Stadtarchiv Buchen

