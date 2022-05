Stadt schafft Betreuungsplätze

Buchen benötigt dringend einen neuen Kindergarten. Dafür will die Stadt nun selbst als Träger fungieren – und bringt dazu zusammen mit dem TSV Buchen ein neues Konzept auf den Weg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Buchen. Dieses Thema war Bürgermeister Roland Burger sehr wichtig. Das merkte man nicht nur daran, dass er die Ausführungen von Fachdienstleiterin Anne Rottermann immer wieder wortreich ergänzte, sondern auch ganz einfach an diesen beiden Sätzen: „Die Luft wird dünn. Wir sehen dringenden Handlungsbedarf.“ Es geht um die Kinderbetreuungsplätze im Stadtgebiet, auf welche die Sprösslinge bis zum Schuleintritt einen Rechtsanspruch besitzen. In Buchen und den Stadtteilen liegt die Auslastung aktuell bei 98,3 Prozent. In Anbetracht der steigenden Flüchtlingszahlen ist es nur noch eine Frage von Monaten, wann die Kapazitätsgrenze erreicht ist.

Zahlen und Fakten Im Stadtgebiet sind 1001 Kinder im Alter unter sechs Jahren gemeldet. Von den 764 zur Verfügung stehenden Kinderbetreuungsplätzen sind 751 belegt. Das entspricht einer Auslastung von 98,3 Prozent. Zwischen 1. Januar und 30. April sind 38 Kinder zugezogen, elf weg. Diese 27 Kinder mehr müssen betreut werden. mf

Deshalb drängt die Zeit, und deshalb soll der neue Kindergarten mit etwa 60 Kindern auch schon 2023 in Betrieb gehen. Das alleine ist bereits ein recht sportliches Unterfangen, aber das Projekt wird noch intensiver, weil der Gemeinderat beschloss (20 Ja-, vier Nein-Stimmen), erstmals selbst als Träger einer solchen Einrichtung zu fungieren, und zwar in Kooperation mit dem TSV Buchen. Als „Sportkindergarten“ (siehe auch Kurzinterview) soll die neue Betreuungsstätte dann an den Start gehen. Man habe, so informierte Bürgermeister Burger, im Vorfeld mit den Kirchen (seither Träger der Kindergärten) gesprochen; diese stünden einer Trägerschaft der Stadt offen gegenüber. Wenn man die Kirchen aber bitten würde, würden diese den Sachverhalt prüfen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Kindergarten wird „hinter dem Frankenlandstadion“, auf der Wiese zwischen Sportstätten und evangelischer Kirche in Modulbauweise entstehen. Es kostet die Stadt etwa 4,3 Millionen Euro, diese Module zu errichten. Anfallende Personalkosten sind noch nicht mit eingerechnet.

So weit die Fakten. Emotional steckt allerdings ein bisschen mehr hinter diesem Projekt; dies wurde aus Stellungnahmen und Wortmeldungen einiger Gemeinderäte deutlich. Da die Stadt erstmals als Träger fungiert, bemühte CDU-Fraktionsvorsitzender Dr. Harald Genzwürker sogar das Wort „Paradigmenwechsel“. Freie-Wähler-Sprecher Martin Hahn sah eine „richtungsweisende Entscheidung“, die das Gremium zu treffen habe. Johannes Volk sagte für SPD/Grüne/Linke: „Auch bei uns gibt es unterschiedliche Ansichten. Aber wir reißen ja nichts ein, sondern schaffen nur etwas Neues.“

Elisabeth Weidmann sprach sich für ein „Andocken“ an den Kindergarten „Regenbogen“ in der Hainsterbach aus. Dies begründete sie mit der Nähe zum Baugebiet „Marienhöhe“. Von dort aus könnten junge Familien zu Fuß in den Kindergarten laufen, und deshalb sei es nachhaltiger, sich an eine bestehende Bausubstanz zu hängen. Jakob Bopp warf ein, dass man noch wissen müsse, wie lange die Kooperation mit dem TSV Buchen dauere. Doch so weit sind die Detailplanungen noch nicht vorangeschritten, hieß es.