Stadt Buchen zahlt Zuschuss für Stoffwindeln

Buchen. Die Stadt Buchen will einen Beitrag zur Müllreduzierung leisten und unterstützt ab sofort Familien mit einem einmaligen Zuschuss von 100 Euro, wenn sie auf Einwegwindeln verzichten und Stoffwindeln nutzen. „Moderne Windelsysteme sind sehr viel besser als ihr Ruf. Öko, aufwendig und kompliziert war gestern“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Bei konsequenter Nutzung von Stoffwindeln werde im Laufe eines Windellebens eine Tonne hoch problematischen, nicht recycelbaren Mülls (entspricht rund 5000 gebrauchten Windeln) vermieden. Stoffwindeln seien gesund und nicht zuletzt preiswerter als Wegwerfwindeln.

Die Erstausstattungskosten je nach gewähltem System belaufen sich zwar auf circa 250 bis 500 Euro, können sich jedoch bei konsequenter Nutzung schon nach dem ersten Lebensjahr amortisieren. Weitere Fakten: Gebrauchte Windeln machen zehn Prozent des gesamten Müllaufkommens aus. Und für die Herstellung von 5000 Windeln müssen 15 Bäume gefällt werden. Dazu kommen andere problematische Materialien wie Kunststoffe, Paraffine und mehr.

Auskünfte über die unterschiedlichen Stoffwindelsysteme sowie die Vor- und Nachteile – unter anderem leichte Handhabung und Pflege, minimaler Mehraufwand, keine problematischen Inhaltsstoffe, Kinder werden früher trocken – erteilen die Stoffwindelberaterinnen des Neckar-Odenwald-Kreises Annika Franke, www.annihochvier.de, Telefon 0170/1464037, Lisa Mittmann, www.wunderklitzeklein.de, Telefon 0170/7378908, und Katharina Hübner, www.katharinahuebner.de, Telefon 0178/206847.

Interessierte an einem Zuschuss können sich auch an die Ansprechpartner im Rathaus, Kirsten Hartl, Telefon 06281/31132, E-Mail: kirsten.hartl@buchen.de oder an das Bürgerbüro, Telefon 06281/31105, wenden.

Eltern mit Erstwohnsitz in Buchen oder Ortsteilen können ganz unkompliziert einen Antrag für ihr Neugeborenes stellen. Benötigt wird ein einfaches Formular, das unter anderem bei der Stadt Buchen, den Ortschaftsverwaltungen, unter www.buchen.de und in Kinderarzt-, Frauenarzt- und Hebammenpraxen sowie in den Neckar-Odenwald-Kliniken in Buchen erhältlich ist. Außerdem je eine Kopie der Geburtsurkunde und der personifizierten Rechnung über die Anschaffung eines Stoffwindelsystems nach Wahl. Der Zuschuss wird über das Bürgerbüro der Stadt Buchen ausgezahlt.