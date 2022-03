Stadt Buchen beteiligt sich

Buchen. Es geht um ein starkes, gemeinsames Zeichen für den Schutz unseres Planeten, wenn am Samstag, 26. März rund um den Globus Millionen von Menschen, tausende Städte, Gemeinden und Unternehmen für eine Stunde das Licht ausschalten. Auch in der Stadt Buchen soll dieses sichtbare, oder besser gesagt „unsichtbare“ Zeichen gesetzt werden.

Es geht bei der Earth Hour 2022 um 20.30 symbolisch auch in Buchen, in diesem Jahr stellvertretend am Wartturm für eine Stunde das Licht aus. Dies ist ein symbolisches Zeichen, weil zeitgleich auf dem Wimpinaplatz ein Benefizkonzert für die Ukraine stattfindet.

Mit der Earth Hour 22 soll ein gemeinsames Zeichen gesetzt werden, für den Klimaschutz, für den Frieden, für einen lebendigen Planeten. Mit Blick auf Krieg, Klimakrise und die Abhängigkeit von fossilen Energien ist das Signal, das von der Earth Hour ausgeht, wichtiger denn je. Sie ist die wohl größte friedliche Klimaschutzaktion der Welt.

