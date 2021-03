Buchen. Über den Ausbau von Bundesstraßen und der Neckarschleusen sowie die Regionalbahn haben am Freitagnachmittag Minister Peter Hauk (CDU) und Steffen Bilger (CDU), Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr, diskutiert. An der Online-Veranstaltung nahmen auch hiesige Kommunalpolitiker teil.

Mehr Straßenbau gefordert

„Die Mobilität ist im ländlichen Raum wichtig“, stellte Peter Hauk, Landesminister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, in seinen einleitenden Worten fest. „90 Prozent der Mobilität findet hier auf der Straße statt.“ Deshalb kritisierte der Politiker, dass in den vergangenen zehn Jahren nichts passiert sei in seinem Wahlkreis in Bezug auf Straßenausbau. Erst kürzlich habe die Landesregierung entschieden, sechs Landstraßen im Neckar-Odenwald-Kreis sanieren zu lassen. Mit einer schnelleren und besseren Planung könnten auch der Bundesstraßenbau der B 292 bei Adelsheim schon abgeschlossen sein, sagte Hauk. Außerdem forderte er Umgehungsstraßen für Hardheim und Oberschefflenz. Auch die Ortsdurchfahrt Mosbach müsse man komplett vierspurig ausbauen. Dagegen freute sich Hauk über die Entwicklung im Glasfaserausbau. „Da stehen wir vor einem Quantensprung“, stellte er fest.

„Im Neckar-Odenwald-Kreis gibt es viel Vorbildliches“, lobte Staatssekretär Steffen Bilger und nannte die Breitbandinitiative mit dem Unternehmen BBV und die Aktivitäten für den Mobilfunkausbau. Baden-Württemberg verzeichne den höchsten Ausbau an Gigabit-Anschlüssen in Deutschland. Allerdings fehlten deutschlandweit rund 5000 Mobilfunkmasten. Offensichtlich sei auch der Neckar-Odenwald-Kreis davon betroffen.

Vom Straßenbaumoratorium der Grünen in Baden-Württemberg hält Bilger wenig. „Wir brauchen Investitionen in den Ausbau und Erhalt der Straßen“, forderte er. Er stellte fest, dass Baden-Württemberg weniger Pläne für Straßenbau pro Kilometer Straße eingereicht habe als die anderen Bundesländer. „Das Land muss anfangen zu planen“, forderte er. Bezug nehmend auf die Westfrankenbahn informierte er darüber, dass dieser Ausbau durch ein Bundesprogramm gefördert werden könne. „Leider wird hier der Schwerpunkt bisher auf Stuttgart und Umgebung gelegt“, sagte der aus Ludwigsburg stammende Staatssekretär.

Schleusen ausbauen

Landrat Dr. Achim Brötel betonte, wie wichtig es sei, die aus den 1920-er und 1930-er Jahren stammenden Neckarschleusen zu erneuern. „Die Tonnagen auf dem Neckar sind rückläufig“, sagte er. Denn die alten Schleusen seien für moderne, große Schiffe nicht geeignet. Es bestehe deshalb die Gefahr, dass Güter zunehmend auf den Straßen transportiert würden.

Auch Brötel sprach sich für die Ortsumgehung Hardheim aus; ebenso für den mehrspurigen Ausbau der Bundesstraßen, auch in Richtung Sinsheim, sowie für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Mosbach. Zudem wies er darauf hin, dass die Eisenbahnbrücke bei Züttlingen im Landkreis Heilbronn seit Ende des Zweiten Weltkriegs von Zügen nur einspurig befahren werden kann. Dies sorge immer wieder für Verspätungen. Für die Madonnenlandbahn wünschte er sich eine bessere Taktung mit der S-Bahn. Peter Hauk pflichtete seinem Parteikollegen bei. „Die Fahrgastzahlen der S-Bahn haben sich in den vergangenen 15 Jahren verdoppelt“, sagte er. „Jetzt brauchen wir eine bessere Vertaktung.“ Außerdem regte er an, einen Radweg entlang der B 37 zwischen Neckargerach und Zwingenberg durch eine Leitplanke zu sichern. Steffen Bilger informierte darüber, dass nach dem Bundesverkehrswegeplan der Neckar für mehr als eine Milliarde Euro ausgebaut werden soll. Allerdings gestalte sich die Planung als sehr aufwendig. Baumaßnahmen im regionalen Schienenverkehr könne man vom Bund bezuschussen lassen. Das Land müsse die Baumaßnahme allerdings anmelden.

Außerdem plane der Bund, im nächsten Jahr rund eine Milliarde Euro in die Radverkehr-Infrastruktur zu investieren. Auch neue Mobilitätsangebote sollen erleichtert werden, zum Beispiel Ruftaxis und Bürgerbusse. mb