Spvgg. Hainstadt gewinnt Fotowettbewerb

Hainstadt/Tauberbischofsheim. „So sehen Sieger aus…“, Trikottausch in Zeiten von Corona bei der Debeka in Tauberbischofsheim. Natürlich mit dem nötigen Sicherheitsabstand erhielt die SpVgg Hainstadt einen komplett neuen Trikotsatz der Marke Adidas. Das Team ist einer der Gewinner des Debeka-Fotowettbewerbs „#Vereinsgedanke“. Die Debeka ist eine der größten Versicherungsgruppen und Bausparkassen in Deutschland. „Wir freuen uns sehr, mit diesem Wettbewerb besonders die kleinen Vereine aus der Region zu unterstützen.

Die Debeka ist auch als Verein groß geworden, denn anders als viele andere Versicherungen sind wir keine Aktiengesellschaft, sondern ein genossenschaftlich geprägtes Unternehmen, ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Daher liegt es für uns nahe, dass wir uns für den Vereinsgedanken engagieren“, sagte Rainer Graf, Geschäftsstellenleiter bei der Übergabe im Beisein vom Organisationsleiter des Debeka Servicebüro Buchen, Sascha Brenner.

Für viele kleine regionale Fußballvereine ist die Ausstattung ihrer Spieler ein finanzieller Drahtseilakt. Sponsoren zu finden, ist oftmals schwierig. Ursprünglich begleitend zur Fußball-Europameisterschaft hatte die Debeka den Fotowettbewerb ins Leben gerufen. Mitmachen konnte jeder Fußballverein im Bundesgebiet. Aufgabe war es, ein Foto hochzuladen, das zeigt, warum der Verein eine starke Gemeinschaft ist. Die Bilder mit den meisten Likes wurden dann zu Gewinnern gekürt. In diesen Tagen freuen sich also bundesweit 250 Gewinnervereine über Trikotsätze von Adidas im Wert von jeweils über 1250 Euro.

Fußball-Abteilungsleiter Benjamin Schüssler, Spielausschussmitglied Steffen Balles sowie die Spieler Tobias Guthmann und Oliver Kraft bedankten sich bei Rainer Graf und der Debeka für den tollen Gewinn.

