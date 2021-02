Neckar-Odenwald-Kreis. Die Landtagskandidatin der Grünen, Amelie Pfeiffer, bietet jeden Donnerstag von 17 bis 18 Uhr eine Sprechstunde per Telefon an und steht für Fragen, Anmerkungen, Ideen, Sorgen der Bürger zur Verfügung. Pfeiffer ist während der Sprechstunde erreichbar unter Telefon 0160/2381797. Weitere Informationen unter www.pfeiffer-amelie.de. Speziell für Frauen gibt es außerdem das Angebot „Von Frau zu Frau“, zusammen mit Freundinnen, Bekannten oder Nachbarinnen (maximal zehn Personen) digital mit der grünen Landtagskandidatin ins Gespräch kommen. Ganz persönlich, ohne ein bestimmtes Thema. Terminvorschläge gehen per E-Mail an pfeiffer@gruene-nok.de, Einwahldaten zu einem Videomeeting werden zugesandt.