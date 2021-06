Sportliche Aktivitäten waren nur marginal möglich

Buchen. Achim Schubert wird der Schützengesellschaft Buchen auch im Jubiläumsjahr 2022 – und darüber hinaus – als Oberschützenmeister vorstehen. Das und mehr ergab die am Freitag unter Berücksichtigung aktueller Corona-Regelungen in der Schießsportanlage abgehaltene Jahreshauptversammlung mit Ehrungen.

Oberschützenmeister Schubert sagte eingangs: „Sämtliche Veranstaltungen im sportlichen wie auch im gesellschaftlichen Bereich fielen Corona-bedingt aus – außer das Schießen auf Königs-, Prinzen- und Ehrenscheibe.“ Er ließ wissen, dass Organisatorisches kurzfristig telefonisch oder auf digitalem Weg geklärt wurde. Unter dem Motto „Genieß dei’ Buche“ fand im September eine kleine Alternative zum entfallenen Schützenmarkt statt; am Schützenmarkt-Sonntag zog man mit einem kleinen Umzug durch die Innenstadt. Die Schießsportanlage durchlief zwar die Regelüberprüfung, doch fanden weder offizielles Training noch Bewirtschaftung statt; am Buchener Feriensommer wiederum beteiligte man sich.

So sieht der neue Vorstand der Schützengesellschaft Buchen aus NEUWAHLEN Oberschützenmeister: Achim Schubert; 1. Schützenmeister: Joachim Schmidt; 2. Schützenmeister: Hans Mittelstaedt. Schriftführer: Siegbert Schuch; Schatzmeisterin/Mitgliederverwaltung: Andrea Pfeiffer; Marktmeister: Frank Helm (kommissarisch, bis Nachfolger gefunden); Sportleiter Pistole: Werner Mächtel; Jugendleiter: Jürgen Sillmann; Damenleiterin: Hannelore Müller; Fähnrich (kommissarisch; bis Nachfolger gefunden); Hausverwalter: Jürgen Schmidt; Vermögensverwalter: Helfried Künzig; Pressereferent: Achim Schubert; Freizeitsportleiter: Jürgen Schmidt; stellvertretender 2. Schützenmeister: Thomas Noe; 1. stellvertretender Jugendleiter: Anton Schmitt; stellvertretende Damenleiterin (Veranstaltungen): Jutta Schubert; stellvertretende Damenleiterin (Sport): Gisela Schädle; Beauftragter Senioren/Ligaleiter: Manfred Mechler; Datenbeauftragte/Schutz: Michelle Mages; Waffenwart/Archivar: Wolfgang Wörner; Rechnungsprüfer: Reinhold Halbaur und Peter Bleifuß. Kanoniere: Wolfgang Wörner, Helfried Künzig und Sebastian Schmidt. Marktkommission: Heike Kern, Tamara Stelter. Verabschiedet wurden Frank Helm (Marktmeister und Fähnrich) sowie Kurt Wilhelm (Marktmeister-Stellvertreter) sowie Oliver Schmitt (Trainer). EHRUNGEN 25 Jahre: Peter Hirsch, Klaus Lienemann; 40 Jahre: Harry und Hartmut Ballweg, Ingrid und Kurt Bingler, Thomas Hanna, Marianne Hönlinger, Bernd Kaiser, Peter Mechler und Clemens Röckel; 50 Jahre: Reinhold Halbaur und Heinrich Müssig; 60 Jahre: Carl Wittemann. Sportlerehrungen der Stadt Buchen: Franco Gramlich, Sina Schäfer (Sportmedaille in Bronze); Max Ackermann, Angelika Lehnert, Hannelore Müller und Jürgen Sillmann (Sportmedaille in Silber). ad

Aller Ehren wert seien die zahlreichen finanziellen Unterstützungen von vielen Seiten. „Im Ganzen kamen wir auch deswegen wohl mit einem blauen Auge davon“, hob Schubert hervor und dankte allen Aktiven, dem Vorstand sowie Hausverwalter Jürgen Schmidt und Reinhold Halbaur, der einen – Corona-bedingt nicht mehr umsetzbaren – Bewirtschaftungsplan für die Vereinsgaststätte erstellt hatte.

Erster Schützenmeister Joachim Schmidt, der an das Schützenmarktschießen mit 32 Startern auf Königs- und Ehrenscheibe sowie an das aus bekanntem Grund nicht beendete vereinsinterne Vergleichsschießen erinnerte. In der Kreisseniorenliga wurden fünf Wettkämpfe bestritten, wohingegen in den Vereinsmeisterschaften heuer keine Titel vergeben wurden: „Die Ergebnisse wären nicht aussagekräftig gewesen“, bilanzierte Schmidt und ließ wissen, dass Kreis- und Landesmeisterschaften bereits abgesagt wurden; die Hoffnungen konzentrieren sich derzeit auf die Deutschen Meisterschaften.

„Königs-, Prinzen- und Ehrenschießen sowie die Proklamation finden voraussichtlich statt“, kündigte er noch an. Kurz waren die Berichte von 2. Schützenmeister Hans Mittelstaedt, Marktmeister Frank Helm und Jugendleiter Jürgen Sillmann: Während Mittelstaedt an keine gesellschaftlichen Aktivitäten erinnerte und für 2022 noch keine Prognose wagte, bezeichnete Helm 2020 als „besonderes Jahr“ und freute sich über das durchaus positive Echo auf „Genieß dei’ Buche“; Jürgen Sillmann schilderte, dass weder Wettkampf- noch Leistungstraining stattfanden, das Training inzwischen jedoch wieder aufgenommen wurde und sich guten Besuchs erfreue.

Burger: „Verlässlicher Partner“

Nachdem Schatzmeisterin Andrea Pfeiffer ausführlich die Entwicklung der Finanzen des 256 Mitglieder zählenden Vereins beleuchtete, sprachen ihr die Rechnungsprüfer Reinhold Halbaur und Peter Bleifuß ein Lob für einwandfreie Buchführung aus.

Die Entlastung des Vorstands verband Bürgermeister Roland Burger mit einem Grußwort. „Corona konnte bisher dank des engagierten Vorstands und des Zusammenhalts gut bewältigt werden“, betonte er. Anfang August sei abzuschätzen, wie in diesem Jahr ein Corona-gerechter Ersatz für den Schützenmarkt aussehen könne – die Schützengesellschaft sitze als „verlässlicher Partner mit Durchhaltevermögen“ und ältester Verein Buchens auf alle Fälle mit im Boot.

Nach den Neuwahlen und Ehrungen (siehe Infobox) beendete Achim Schubert als „alter und neuer“ Oberschützenmeister den Abend. Er nannte noch diverse Termine und gab bekannt, dass man sich auch aufgrund geringer Resonanz in der Vergangenheit heuer nicht am Buchener Feriensommer beteiligen werde. Für das 200-jährige Bestehen der Schützengesellschaft im kommenden Jahr werden Festlichkeiten anberaumt, die sich noch im Stadium der Planung befinden.