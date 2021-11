Sportlich läuft es beim SV richtig gut

Hettigenbeuern. „Wir können stolz sein, dass Hettigenbeuern mit knapp über 500 Einwohnern, noch eine eigenständige Seniorenmannschaft stellen kann“, betonten die Verantwortlichen vom „kleinen HSV“, dem Sportverein Hettigenbeuern, bei der Generalversammlung, denn vielerorts sind heute Spielergemeinschaften eher die Regel.

Vorstand im Amt bestätigt Neuwahlen standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Fördervereins zur Förderung des Jugend- und Fußballsports Hettigenbeuern. Nach den Tätigkeitsberichten der Funktionsträger zu den Berichtsjahren 2019 und 2020 fanden die Neuwahlen statt. Einstimmig bestätigt in ihren Ämtern wurden Vorsitzender Tobias Hornung, 2. Vorsitzender Gebhard Klotz, Kassier Heiko Mackert, Schriftführerin Elke Farrenkopf. Kassenprüfer sind Ingo Wagner und Gerd Farrenkopf. hes

Neben dem Rückblick auf die Berichtsjahre 2019 und 2020 standen Neuwahlen im Mittelpunkt der Versammlung. Vorsitzender Christoph Walter wurde dabei in seinem Amt bestätigt. Weiterer Höhepunkt war die Ehrung langjähriger passiver Mitglieder und einiger Funktionsträger sowie die Verabschiedung des stellvertretenden Vorsitzenden Klaus Dörzenbach.

Hoch und Tiefs

Vorsitzender Christoph Walter beleuchtete bei seinem Tätigkeitsbericht die Aktivitäten und das sportliche Vereinsgeschehen im ereignisreichen Berichtsjahr 2019 und im corona-geprägten Jahr 2020. Dem Aushängeschild, der ersten Mannschaft, glückte in der noch regulär absolvierten Saison 2018/19 der hervorragende 5. Tabellenplatz. Zudem belegte die Mannschaft hier auch den ersten Rang in der Fairnesstabelle. In der darauf folgenden Saison belegte die Mannschaft zum Zeitpunkt des Abbruches den 17. Tabellenplatz und wiederum den ersten Rang der Fairnesstabelle. Da die Saison abgebrochen wurde und es keine Absteiger gab, durfte die Mannschaft weiter in der A-Klasse spielen.

Allerdings dauert auch die nächste Saison nur acht Spieltage, Hettigenbeuern hatte bis dahin nur zwei Punkte ergattert, diese Saison wurde komplett annulliert. Es erfolgte von Oktober 2020 bis August 2021 eine Zwangspause. In der laufenden Saison sieht es nach acht Spieltagen wesentlich erfolgreicher aus, der kleine HSV ist auf dem 5. Tabellenrang. Auch die Personaldecke sehe in dieser Saison deutlich besser aus, es gebe sogar Überlegungen im nächsten Jahr eine zweite Mannschaft anzumelden. In den Jahren zuvor waren die Verantwortlichen noch des Öfteren am Überlegen mit jemanden zu fusionieren oder die Mannschaft abzumelden.

Udo Hemberger hat sich bereiterklärt, die Mannschaft im Team mit Marcel Rösinger und Marek Steiff zu trainieren. „In der laufenden Saison schwimmt das Team auf einer Erfolgswelle“, so der Vorsitzende. Der Verein konnte zwischenzeitlich sogar drei Schiedsrichter stellen.

Der Sportverein bestehe natürlich nicht nur aus Fußball, mit zahlreichen Turnangeboten biete sich im Verein ein weit gefächertes sportliches Programm. Um den Verein für nahezu 400 Mitglieder am Laufen zu halten, so Christoph Walter, entstehen viele Kosten. Er beleuchtete die Schwierigkeiten des Vereins durch die ausgefallenen Veranstaltungen.

Jubiläum bei Stadionmagazin

„Eine Erfolgsgeschichte feiert am Spieltag nach der Versammlung ein grandioses Jubiläum“, betonte Vorsitzender Walter und erinnerte an die erste Ausgabe dieser Stadionzeitung im Sommer 1999. Dieses Blatt „Treter“, welches zu allen Heimspielen erscheint, sei etwas Besonderes. Hier galt der Dank dem „Hauptredakteur“ Hubert Mechler. Walter dankte allen, die den Verein unterstützt haben.

Schriftführerin Nicole Thüry berichtete von den Vorstandssitzungen und Aktivitäten in den Berichtsjahren, Kassiererin Maren Müsch-Walter von den Einnahmen und Ausgaben in beiden Berichtsjahren. Die Kassenprüfer Thomas Graner und Clemens Meixner bestätigten eine einwandfreie Kassenführung. Einen aktuellen sportlichen Überblick gab es von Marcel Rösinger. „Bezüglich des sportlichen Erfolges hat uns Corona in die Karten gespielt und den Abstieg verhindert“, stellte er fest und zeigte sich mit der aktuellen Situation ebenfalls sehr zufrieden, denn aktuell stehe die Mannschaft sehr gut da. Von der Jugendarbeit, die in Spielgemeinschaft mit Hainstadt und Walldürn durchgeführt wird, berichtete stellvertretender Jugendleiter Lutz Meixner.

Von den Gymnastikstunden der beiden Damengruppen berichteten Elisabeth Schwing und Elke Herkert. Nicole Thüry ging auf die Aktivitäten der beiden Kinderturngruppen ein.

Über die gemischte Donnerstags-Turngruppe informierte Thomas Nitschmann, von den „Sopas“ berichtete Manfred Lauer. Nach den Ehrungen zeigte sich Bürgermeister Burger beeindruckt vom Vereinsgeschehen beim Sportverein in Hettigenbeuern. „Ohne Fußball würde etwas fehlen in unseren Dörfern.“ Der Verein sei, wie die Berichte gezeigt haben, geradezu ein „Sozialprojekt“, welches das gesellschaftliche Leben mittrage. Auch Ortsvorsteher Norbert Meixner übermittelte Grüße.

Fußballkreisvorsitzender Horst Saling lobte ebenfalls die Aktivitäten des Sportvereins. Bei den Neuwahlen wurde Christoph Walter als Vorsitzender in seinem Amt bestätigt. Nicht mehr zur Verfügung stand Klaus Dörzenbach, so wurde Marcel Rösinger als neuer 2. Vorsitzender gewählt. Gewählt wurden außerdem: Tobias Hornung (3. Vorsitzender), Nicole Thüry (Schriftführerin), Maren Müsch-Walter (Kassiererin), Clemens Meixner und Thomas Graner (Kassenprüfer, Clemens Kohler (Abteilungsleiter Fußball), Jonas Wehrbach (Stellvertretender Abteilungsleiter Fußball), Lutz Meixner (Jugendleiter), Marlon Schäfer (Spielausschussvorsitzender) Tobias Thamsen (Spielausschuss) Elisabeth Schwing, Manfred Lauer, Thomas Nitschmann, Elke Herkert, Erika Mechler, Elke Volk, Nicole Thüry, Tanja Holzschuh, Jana Volk und Emma Dörzenbach (Gymnastik und Turnen), Tobias Hornung und Tim Graner (Platzwart/Abstreuen), Günter Schwing und Eugen Meixner (Platzordner), Conny Stich (Beitragskassiererin und Mitgliederverwaltung) Gebhard Farrenkopf und Friedbert Meixner (Platzkassier) Helmut Farrenkopf (Zeitungsberichterstatter), Christoph Walter (Stadionsprecher) sowie Hubert Mechler und Christoph Walter (Redaktion Stadionheft). hes