Sportkreis Buchen ist Schnittstelle zwischen Verband und Vereinen

Buchen. Ganz sicherlich einen der Höhepunkte des Festabends anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Sportkreises Buchen stellte die vom Ehrenpräsidenten des Badischen Sportbundes Nord, Heinz Janalik, gehaltene Festansprache mit Rückblick, Gegenwartssituation und kurzem Ausblick auf die Zukunft dar.

Die „Zeichen der damaligen Zeit“ seien bei der Gründung des Sportkreises Buchen vor 75 Jahren kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges alles andere als erfreulich und entspannt gewesen. Die Initiatoren der Geburtsstunde und die „Geburtshelfer“ des Sportkreises Buchen hätten zum damaligen Zeitpunkt sicherlich Mut, einen starken Willen und stabiles Durchhaltevermögen benötigt, damit das Vorhaben habe gelingen können und gesellschaftlich anerkannt worden sei.

BSB-Ehrenpräsident Heinz Janalik hielt die Festansprache. © Stieglmeier

Der Sportkreis sei zur Schnittstelle zwischen dem Sportbund und den Vereinen vor Ort geworden, aber auch zum bedeutsamen und unersetzlichen Vermittler gegenüber Kommunen, Schulen, Landkreisen und weiteren Partnern. Sportkreise würden Aktionen anbieten, die der Entwicklung dienen würden.

Um die Leistungen derjenigen Menschen angemessen zu würdigen, deren Aktivitäten und Einsatz im und für den Sportkreis letztendlich dessen Existenz im Verlauf von 75 Jahren bis heute garantiert hätten, müsse man sich, so Janalik, in ihre jeweilige historische, gesellschaftliche und kulturelle Zeit hineinversetzen. Für die Erfolgsgeschichte einer Sportorganisation sei neben der Vereinstreue der Mitglieder ein besonderes Engagement der Führungskräfte in den übergeordneten Organisationen notwendig.

Als Probleme in der Zukunft sah der Referent schwerpunktmäßig den partiellen Mitgliederschwund und das Finanzierungsproblem. Außerdem könne man Schwierigkeiten bekommen, geeigneten ehrenamtlichen Nachwuchs zu finden.

Abschließend hob Ehrenpräsident Heinz Janalik noch einmal hervor, dass es fürwahr keine leichte Aufgabe sein werde, die Zukunft gut zu bewältigen, weil immer wieder nicht vorhersehbare Ereignisse zum schnellen Umdenken Anlass geben würden. ds