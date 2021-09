Anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Sportkreises Buchen . fand am Samstagabend in der Stadthalle in Buchen ein Festabend statt. Die Festansprachen wurden durch ein abwechslungsreiches Sport- und Unterhaltungsprogramm mit Stelzenläufern, Musik, Lichtshow und Turnen umrahmt. Durch das Programm führte als Moderator des Abends Christof Kieser.

„75 Jahre Sportkreis Buchen“ sei

...