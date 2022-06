Sportfest vom 15. bis 18. Juli

Waldhausen. Beim SV Waldhausen laufen die Vorbereitungen für das Sportfest auf Hochtouren. Geplant ist der Auftakt am Freitag, 15. Juli, mit einer „Oldie-Night“ mit der Band „Mahlwerk“ aus Einbach. Am Samstag, 16. Juli, finden ab 16 Uhr die beliebten „Game of Thrones“, die nicht so bierernsten Gaudispiele um den Thron (eine goldene Kloschüssel), statt. Anmeldungen sind noch mit Nennung des Mannschaftsnamens per E-Mail an svw1928@gmx.de oder über Facebook und Instagram möglich. Anschließend ist eine Karaoke-Party geplant, und ein DJ wird für Unterhaltung sorgen.

Den Sportfestbetrieb am Sonntag, 17. Juli, beginnt um 10 Uhr mit einigen Begegnungen der Fußballjugend Waldhausens. Ab 11.30 Uhr gibt es Mittagessen im Festzelt. Gegen 15 Uhr stehen Ehrungen verdienter Fußballer und Funktionäre durch den Badischen Sportbund auf dem Programm, ehe sich die Sparte Freizeit- und Breitensport mit ihrem vielfältigen Angebot präsentiert. Ab 17 Uhr sind zwei Seniorenfußballspiele geplant.

Am Montag, 18. Juli, öffnet das Festzelt ab 11.30 Uhr auch für Firmen aus der Region zum Mittagessen, ehe ab 14.30 Uhr die „Bühne“ den Kindern beim traditionellen Kindernachmittag gehört. Zum sportlichen Abschluss ist ein Kleinfeldturnier mit Firmen- und Freizeitmannschaften geplant.

Die Bewirtung mit Speisen übernimmt während des gesamten Sportfestes das Gasthaus „Löwen“ aus Buchen. WoLi