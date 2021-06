Sportabzeichen beim TSV ablegen

Buchen. Beim Sportabzeichen-Stützpunkt des TSV besteht für jeden ab sechs Jahre (auch für Menschen mit Behinderung) die Möglichkeit, das Deutsche Sportabzeichen zu erwerben. Teilnahme mit Mund-Nasenschutz und in Sportkleidung. Interessierte und der bestehende Sportabzeichen-Treff können jeden Dienstag im Frankenlandstadion leichtathletische Disziplinen üben und abnehmen lassen. Termine: 22., 29. Juni, 6., 13., 20., 27. Juli, 3., 10., 17., 24., 31. August, 7., 14., 21., 28. September, 12. Oktober. Termine für das Radfahren: 20. Juni, 25. Juli und am 5. September. Abfahrt immer am Parkplatz „Reichsadler“ 10 Uhr, E-Bikes sind nicht erlaubt, Helm ist Pflicht.

AdUnit urban-intext1

Die turnerische Disziplin kann in der Sport- und Spielhalle nach den Sommerferien beim Hallenbad mittwochs ab 19.30 bis 20.30 Uhr geübt und abgenommen werden so bald die Sporthalle frei gegeben wird.