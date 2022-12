Sport- und Spielhalle ist im Zeitplan

Buchen. Beigeordneter Benjamin Laber informierte den Gemeinderat bei seiner Sitzung am Montag über den Stand der Sanierungsarbeiten an der Sport- und Spielhalle. Nach seinen Worten befindet man sich im Zeit- und Kostenplan. Die Gesamtbaumaßnahme soll nicht mehr als fünf Millionen Euro kosten und zum Schuljahresbeginn im Sommer 2023 beendet sein.

Die Bauarbeiten an der Halle hatten im Sommer dieses Jahres begonnen. Damals ging die Stadtverwaltung von einer Investition in Höhe von rund 3,6 Millionen Euro aus. Die Halle erhält unter anderem eine neue Gebäudetechnik und neue sanitäre Anlagen. Außerdem sind Brandschutzmaßnahmen umzusetzen. Bei seiner Sitzung vergab das Gremium Handwerkerarbeiten. So erhielt die Firma Johannes Ott aus Höpfingen den Zuschlag für die Flachdacharbeiten am bestehenden Anbau für rund 196 000 Euro. Den Trennvorhang für rund 63 000 Euro darf die Firma Diaplan Innenausbau aus Freilassing liefern. Die Rohbauarbeiten soll die Firma Holderbach-Bau aus Götzingen für rund 280 000 Euro ausführen. Mit Zimmer- und Holzbauarbeiten beauftragte das Gremium die Firma „Müller & Grimm“ aus Buchen zum Preis von rund 21 000 Euro. Die Trockenarbeiten soll die Firma Block-Trockenbau aus Gemmingen für rund 136 000 Euro übernehmen. mb