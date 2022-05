Wer die Reihe „Buchen in Concert“ während der letzten Jahre regelmäßig besucht hat, weiß, dass diese Konzertreihe an musikalischen Highlights nicht eben arm ist und immer wieder herausragende Konzerterlebnisse präsentiert. Das Konzert der Jazz-Formation „Alternative Facts“ war für die rund 60 Jazz-Fans, die ihren Weg in den Hettinger Lindensaal gefunden hatten, ein solches absolutes

...