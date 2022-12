Spendenziel weit übertroffen

Buchen. Im Frühjahr und Sommer bringen die Rehmütter ihre Kitze oft in dichten Wiesenflächen zur Welt, denn dieser Ort bietet dem Nachwuchs den nötigen Schutz vor Gefahren. Gleichzeitig beginnen die Landwirte in dieser Zeit mit der Mahd, was dazu führt, dass viele Kitze unbeabsichtigt dem Mähwerk zum Opfer fallen.

Um dieses Tierleid zu verhindern, warb der Verein Rehkitzrettung Buchen auf der Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“ um finanzielle Unterstützung für das Projekt „Drohnentechnik“. Mit der Anschaffung einer Drohne können die Kitze mithilfe einer Wärmebildkamera in den großen Wiesenflächen aufgespürt und in Zusammenarbeit mit den Landwirten und Jägern rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

Der Einsatz auf der Plattform war erfolgreich: Mit 3680 Euro wurden 122 Prozent des gewünschten Spendenziels in Höhe von 3000 Euro erreicht.

Prokurist Klemens Gramlich von der Volksbank Franken überreichte den offiziellen Spendenscheck an Angela und Stefan Müller. Die Volksbank Franken unterstützte das Vorhaben mit 1500 Euro.

Info: www.viele-schaffen-mehr.de/volksbank-franken