Buchen. Seit 2013 versteht sich das „Solibrot“ als Bestandteil der Solidaritätsaktion des KDFB-Bundesverband und dem Katholischen Werk der Entwicklungszusammenarbeit „Misereor“. An der Aktion beteiligt sich auch der katholische Frauenbund Buchen, der das „Solibrot“ seit Aschermittwoch gemeinsam mit den Buchener Bäckereien anbietet. Der Aktionszeitraum dauert noch bis zum Karsamstag (3. April) an.

Betrag selbst wählen

AdUnit urban-intext1

Das Prinzip ist einfach: Die Bäckereien Ottmar Lunkenheimer, Stefan Wittemann, Peter Schlär und Peter Weber (alle Buchen), Linus Schmitt (Limbach und Buchen), Theo Slepkowitz (Hettingen) und Zuckerbeck Breunig/Bettina Müller sowie Seifert (beide Hainstadt) erklärten sich dazu bereit, während der Fastenzeit ein sogenanntes „Solibrot“ zu verkaufen und eine Spendenbox aufzustellen. Beim Kauf des Backwerks wird die Kundschaft um eine Solibrot-Spende in Höhe von 50 Cent (oder einen beliebigen selbstbestimmten Betrag) gebeten, womit die Erwerber eine beispielhafte Aktion zur Förderung von Frauen und Familien in Afrika, Asien oder Lateinamerika unterstützen: Der KDFB-Diözesanverband begleitet das Projekt „Tansania, Mali, Ägypten: Kampf gegen die Genitalverstümmelung“.

Bisher könne man zufrieden sein. „Die Aktion wird gut angenommen. Einige Bäcker haben uns sogar schon darum gebeten, die Spendenkasse vorzeitig zu leeren“, informiert Eva Strein vom Frauenbund. Das Ziel ist klar: „Am Ende der Fastenzeit überweisen wir vom Zweigverein Buchen das gesammelte Geld an unseren Diözesanverband zur Weiterleitung an Misereor“, informierte Ingrid Weinmann als Vorsitzende des katholischen Frauenbunds Buchen. Weiter hofft man nun auf eine große Beteiligung, um die Summe von 7190 Euro, die seit Beginn der Aktion im Jahr 2013 gesammelt wurde, noch weiter aufzustocken. Allein im vergangenen Jahr wurden 1000 Euro gespendet. Corona wirkt sich nur indirekt auf die Aktion aus: „Eine normalerweise zum Rahmenprogramm gehörende Begleitaktion am fünften Fastenzeit-Sonntag kann heuer nicht realisiert werden“, so Eva Strein. ad