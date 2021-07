Spendenaktion am Sonntag

Eberstadt. Unter dem Motto „Eberstadt hilft – helfen Sie mit!“ steht der Sonntag, 25. Juli, in Eberstadt ganz im Zeichen der Hilfsbereitschaft. So findet um 9.30 Uhr ein Gottesdienst im Grünen (Schlossgarten) statt, bei dem die Flutopfer in das Gebet mit eingeschlossen werden. Ab 10.30 (bis 13 Uhr) findet ein Frühschoppen am Sportheim statt, organisiert vom VfL Eberstadt. Ab 11.30 Uhr gibt es ein einfaches Mittagessen (deftiger Eintopf und „heiße Wurst im Weck“) zu Gunsten der Überschwemmungsopfer. Und ab 13 Uhr (bis 18 Uhr) findet im neuen Kindergarten ein Tag der offenen Tür statt.

