Spenden machten Anschaffung möglich

Stürzenhardt. Der Buchener Stadtteil Stürzenhardt hat seit neuestem einen Lebensretter: einen Defibrillator, der seit kurzer Zeit am Rathaus frei zugänglich hängt. Durch Spenden wurde die Anschaffung möglich. Ortsvorsteher Benno Berberich und Feuerwehrkommandant Eric Schilling freuten sich bei der offiziellen Übergabe, dass das Gerät nun für die Einwohner zur Verfügung steht.

Ortsvorsteher Benno Berberich dankte den Spendern. Die Volksbank Franken (500 Euro), die Sparkasse Neckartal-Odenwald (200 Euro), die Feuerwehr Stürzenhardt (500 Euro) und der Heimatverein Stürzenhardt (500 Euro) waren an der Anschaffung des wichtigen Gerätes beteiligt.

Ein Defibrillator kann Leben retten, allerdings ist das Gerät nutzlos, wenn es bei akutem Herzversagen nicht herbeigeholt wird und wenn nicht unverzüglich eine andere Person mit der klassischen Herzdruckmassage beginnt. „Der größte Fehler ist eigentlich, nichts zu tun“, betont Fachkrankenpfleger Norbert Ziegeler aus Mudau-Waldauerbach, der in Kürze der Feuerwehr Stürzenhardt sowie allen interessierten Einwohner einen praxisnahen und anschaulichen Unterricht über den Umgang mit dem „Defi“ und über die Wiederbelebung geben wird.

Ein Einladungsflyer mit genauer Terminangabe, sobald von den Coronavorschriften her möglich, wird noch in Stürzenhardt verteilt. „Der Defi gibt klare Sprachanweisungen, so dass auch Laien nichts falsch machen können“, unterstreicht der Ortsvorsteher. hes

