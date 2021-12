Buchen. Der Eine-Welt-Verein Buchen hat einen Kassensturz gemacht. Trotz den Einschränkungen blieben viele Kunden dem Weltladen treu. Somit konnte Astrid Diehm, die Vorsitzende des Vereins, an Dr. Gerold Jäger 1000 Euro für die Hautklinik in Uganda übergeben. Die Hilfe sorgt zu einem kleinen Teil dafür, dass dort den Patienten auch unter den erschwerten Bedingungen geholfen werden kann und dass auch weiter Ärzte direkt vor Ort ausgebildet werden können. do

