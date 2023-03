Spende für die Jugendarbeit

Hainstadt. Für die Förderung der Nachwuchsfußballs der SpVgg. Hainstadt hat das Team des Basar Hainstadt eine Spende in Höhe von 500 Euro übergeben. Die Freude bei den Kindern, Betreuern und der Vorstandschaft war groß. Von der Spende konnten Fußbälle, Markierungsleibchen, Koordinationsleitern und Futsälle (besondere Bälle für den Fußball in der Halle) finanziert werden. Das Spendengeld stammt aus dem Erlös des letzten Herbst-/Winterbasars. Am Samstag, 11. März, von 12.30 bis 14.30 Uhr findet in der Sport- und Mehrzweckhalle der Frühjahrs- und Sommerbasar statt. Bild: Team Basar

