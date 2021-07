Spende für das Bezirksmuseum

Buchen. Die Netze BW ruft seit einiger Zeit dazu auf, ihr den Stand des Stromzählers nicht mehr per Post, sondern mittels elektronischer Medien mitzuteilen. Als Anreiz verspricht der Netzbetreiber, das dadurch eingesparte Porto einer gemeinnützigen Einrichtung vor Ort zu spenden. So kamen im vergangenen Jahr in Buchen 1039,80 Euro zusammen. In diesem Jahr kommt der Betrag dem Bezirksmuseum Buchen zugute. Der unerwartete Geldsegen komme gerade zum rechten Zeitpunkt, wie Dr. Wolfgang Hauck als Vorsitzender des Museumsvereins anmerkt: „Uns tut jetzt jeder Euro gut, der uns und unsere Arbeit unterstützt. Und über eine Spende, die so unverhofft kommt wie diese, freut man sich doppelt. Wir werden den Betrag bei der neuen Dauerausstellung ,Buchen im Mittelalter‘ verwenden, die wir mit den Schülern der Museums AG des Burghardt-Gymnasiums gemeinsam erarbeiten.“

