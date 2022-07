Spende der Bürgerstiftung für Schlossfestspiele

Mosbach/Zwingenberg. Bürger helfen Bürger: So das gemeinnützige Ziel der Bürgerstiftung für die Region Mosbach, wenn es um soziale, karitative, bildungsfördernde oder kulturelle Projekte geht. Entsprechend war die Freude bei den Schlossfestspielen Zwingenberg groß, als es hieß, dass die Bürgerstiftung die diesjährige Spielzeit mit 3000 Euro unterstützt. Übergeben wurde die Spende an den Vorsitzenden des Trägervereins Landrat Dr. Achim Brötel und an die beiden Geschäftsführerinnen Ilka Zwieb und Heike Brock durch Marco Gracia und Dr. Frank P. Zundel von der Bürgerstiftung. Bild: Schlossfestspiele

