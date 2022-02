Seit Wochen ist montags ganz schön was los im Buchener Innenstädtle. Mal laufen Veranstaltungs-Anmeldungs-Verweigerer spazierend durch die Gassen, ein anderes Mal tun Impfbefürworter am Narrenbrunnen ganz offen ihre Auffassung kund. Langweilig wird es montags nie in Buchens Gassen; Spannung garantieren zudem mannigfach umherfahrende Polizeiautos.

Am letzten Tag des Januars erhielt solch

...