Spaß für die Narrenschar

Götzingen. Trotz sich abzeichnender Lockerung hält die Corona-Pandemie die „fünfte Jahreszeit“ auch im Jahr 2022 noch immer fest „im Griff“. Die Fastnachtsgesellschaft „Getzemer Narre“ hält die Gestaltung einer normalen Kampagne mit Blick auf die nach wie vor noch bestehenden Risiken daher auch heuer für nicht verantwortbar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Damit jedoch diese erzwungene „Fastnachts-Abstinenz“ die Getzemer Faschenochtsch-Tradition nicht gar zu nachhaltig negativ beeinflußt, wollen die Verantwortlichen derer „von und zu Herzkerschehausen“ während der üblicherweise närrischen Tage wenigstens einen Hauch fastnachtlichen Flairs im Narrendorf verbreiten. Daher installiert die FG einen „Getzemer Narren-Rundweg“, der von Fastnachtssonntag bis Aschermittwoch Närrinnen und Narren zu einem Faschenoachtsch-Spaziergang durch Herzkerschehausen animieren soll – natürlich möglichst in närrischem Kostüm. Dazu werden sieben beschilderte Stationen aufgebaut, die den am Rathaus beginnenden und durch das Dorf und bis zur zur Turn- und Festhalle führenden Rundgang markieren. An diesen Stationen sind jeweils über den QR-Code https://youtu.be/y9htvwcWtK8 (ab 18 Uhr am 27. Februar) interessante Informationen über die Faschenoachtsch-Tradition in Herzkerschehausen in Erfahrung zu bringen. Ergänzend dazu ist der Narren-Nachwuchs aufgerufen, bunte und lustige Faschingsmasken zu basteln und diese bei Marco Mayer oder Sigrid Egenberger abzugeben. Diese werden dann auch an den Wanderweg-Stationen präsentiert.

Um die närrischen Gepflogenheiten nicht zu sehr vergessen zu lassen und auch ein wenig in aufheiternden Erinerungen schwelgen zu können, hat die FG „Getzemer Narre“ in Kooperation mit dem Fotoclub „Blende 8“ zusätzlich noch einen bunten Strauß an Fotos und Videos aus den zurückliegenden Kampagnen zusammengestellt, der als Live-Stream aus dem Narrenstudio Herzkerschehausen am 28. Februar um 18 Uhr auf die Reise durch den Äther gehen wird. Den Link dazu finden die Narrenfreunde auf der FG-Webseite www.getzemernarre.de. Die FG „Getzemer Narre“ möchte mit diesen Aktivitäten ihrer Gefolgschaft signalisieren „Wir leben noch und lassen uns von Corona keineswegs unterkriegen!“ und wünschen viel Spaß. jm

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2