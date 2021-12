Sparkasse übergab Verkehrssicherheitswesten

Buchen. Seit 2007 stattet die Sparkasse Neckartal-Odenwald Kindergärten und Grundschulen in ihrem Geschäftsgebiet mit Verkehrssicherheitswesten aus. Auch in diesem Jahr freuten sich rund 50 Kindergärten und 40 Grundschulen über die 2800 Westen, welche rechtzeitig vor Beginn der dunklen Jahreszeit verteilt wurden. Die Sparkasse Neckartal-Odenwald stellt die Verkehrssicherheitswesten im Wert von rund 8000 Euro gerne bereit und leistet dadurch einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit von Kindern. Durch das Tragen der Westen werden die Kinder auf ihrem Weg in die Schule oder den Kindergarten und bei Ausflügen sichtbarer und sind somit deutlich sicherer unterwegs. Das Bild entstand repräsentativ für alle Empfänger im Marktbereich Buchen bei der Übergabe in der Nachbarschaftsgrundschule in Götzingen durch Marktbereichsleiterin Susanne Restle im Beisein der Klassenlehrerin. Bild: Sparkasse

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1