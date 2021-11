Sparkasse Neckartal-Odenwald: 40 Projekte mit 102 400 Euro aus dem PS-Sparen gefördert

Buchen. Schon mit kleinen Beträgen können die Teilnehmer beim „PS-Sparen und Gewinnen“ der Sparkasse Neckartal-Odenwald sparen, gewinnen und regional Gutes tun. Denn mit einem Teil der Erträge aus der Lotterie unterstützt die Sparkasse jährlich gemeinnützige Projekte. Der Spendenanteil der PS-Lose fließt in die Region zurück, in der die Lose gekauft wurden. Aus dem Ertrag des Jahres 2020 im Geschäftsgebiet der Sparkasse Neckartal-Odenwald wurden rund 40 Projekte mit über 102 400 Euro gefördert. In Buchen übergaben Sparkassendirektor Martin Graser und Marktbereichsleiterin Susanne Restle die Spenden repräsentativ unter anderem an die Stadt Buchen, die Joseph-Martin-Kraus Musikschule, den Sportkreis Buchen, den Heimat- und Verkehrsverein Mudau, die Kindertagespflege Schatzinsel gGmbH, das Jugendpastorale Team Odenwald-Tauber und den Tierschutzverein Buchen. Bürgermeister Roland Burger bedankte sich im Namen aller für die großzügige Unterstützung durch die Sparkasse Neckartal-Odenwald und für deren Engagement in der Region.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1