Spannende Lesung erlebt

Buchen. Game over! Schüler der 7. und 8. Klassen der Buchener Karl-Trunzer-Schule durften am vergangenen Montag in der Stadtbücherei Buchen besonderen Geschichten über Gamer und die Frage „Wie weit würde ich gehen?“ lauschen. Erstmals nach zwei Jahren bot die Bücherei wieder eine Lesung für Schulklassen an. Zu Gast war der Schauspieler Rainer Rudloff aus Lübeck, der die Bücher „Das letzte Level“ von Chris Bradford und „Erebos“ von Ursula Poznanski vorstellte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seine Spezialität ist die lebendige Darstellung und der rasante Rollenwechsel in seinem Vortrag, so dass die Schüler allesamt gebannt lauschten und erlebten, wie stark spannende Bücher den Leser in ihren Bann ziehen können. Rudloff war im Zuge einer Lesereise in Buchen, die von der Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen in Karlsruhe organisiert wurde, die allen Bibliotheken im Regierungsbezirk Karlsruhe immer wieder wertvolle Unterstützung bietet.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2