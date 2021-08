Sonderausstellung im Bezirksmuseum Buchen zu sehen

Buchen. Das Bezirksmuseum Buchen mit den Sonderausstellungen und Dauerausstellungen im Steinernen Bau und im Trunzerhaus ist am Sonntag, 8. August, von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Das Museum zeigt im Steinernen Bau im Erkerzimmer einen Rückblick auf das Werk von Gertrude Reum. Die große Sonderausstellung „’Kurz stillhalten, bitte!’ Porträtaufnahmen jüdischer Menschen von Karl Weiß“ im Audienzsaal zeigt Porträts und Gruppenaufnahmen jüdischer Buchener (das Bild zeigt die Familie Josef Neuberger aus Hainstadt) aus den 1920er und 1930er Jahren, die zusammen mit elf Erläuterungstafeln einen Einblick in das Zusammenleben der Menschen mit unterschiedlichen Religionen in der Zwischenkriegszeit geben, bevor der Nationalsozialismus das jüdische Leben in Buchen auslöschte. Ebenfalls im Steinernen Bau, im Kaminzimmer, zeigt das Bezirksmuseum Bilder und Skizzen des aus Buchen stammenden Schlachtenmalers Wilhelm Emelé in einer neuen Präsentation. Im Trunzerhaus sind zum Beispiel die Joseph-Martin-Kraus-Räume, das Atelier des Fotografen Karl Weiß und die Sammlungen von Hafnerware und Feierabendziegeln zu sehen. Besucher müssen die aktuellen Corona-Bestimmungen des Landes einhalten. Neben den Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen sind auch Besuche nach Vereinbarung möglich (Telefon 06281/8898). Bild: Bezirksmuseum/Sammlung Karl Weiß. str

