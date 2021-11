Sonderausstellung beleuchtet das Schicksal Buchener Juden

Buchen. Zu mehreren Veranstaltungen zum Gedenken an die Novemberpogrome 1938 laden die Stadt Buchen, die Hermann-Cohen-Akademie für Religion, Wissenschaft und Kunst und die Stiftung „Bücherei des Judentums“ sowie das Bezirksmuseum Buchen am Dienstag, 9. November, ein.

Die Veranstaltungsreihe beginnt mit einem digitalen Seminar von Professor Goodman-Thau (Jerusalem) mit Schülern des Burghardtgymnasiums. Am späten Nachmittag öffnet das Bezirksmuseum Buchen die Sonderausstellung „Kurz stillhalten, bitte!“ und lädt zu einem Gang durch die Ausstellung mit dem Buchener Zeitzeugen Walter Jaegle und Stadtarchivar Tobias-Jan Kohler ein. Die Ausstellung wurde von den Kuratoren Dr. Rebekka Denz (Braunschweig/Bamberg) und Tilmann Gempp-Friedrich (Frankfurt am Main) erarbeitet und verbindet das Schicksal der Buchener Juden mit den Porträtaufnahmen des Buchener Fotografen Karl Weiß. Treffpunkt ist um 17 Uhr im Audienzsaal des Steinernen Baus (Kellereistraße 25, 74722 Buchen).

Ein Porträt von Rosa Marx ist in der Ausstellung zu sehen. © Archiv Karl Weiß

Die eigentliche Gedenkveranstaltung findet dann um 19 Uhr an der Gedenkstätte für alle Opfer des Nationalsozialismus in der Vorstadtstraße 35 statt. Neben der Erinnerung an die jüdischen Opfer wird auch den 18 geistig behinderten und psychisch kranken Menschen aus Buchen und den Stadtteilen gedacht, die im Zuge der NS-„Euthanasie“ getötet wurden.

In der Ausstellung ist auch eine Porträtaufnahme von Rosa Marx zu sehen. Geboren am 19. Juni 1899 in Bödigheim heiratete sie Max Neumann aus Bad Ems und führte mit ihm einen Gemischtwarenladen in Bödigheim.

Das Ehepaar wurde zusammen mit dem Sohn Ludwig am 22. Oktober 1940 in das Internierungslager Gurs deportiert. Rosa und Max Neumann kamen 1942 in Auschwitz ums Leben. Der Sohn Ludwig überlebte den Holocaust.