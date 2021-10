Sommerlager im Münstertal

Buchen. Die Seelsorgeeinheit Buchen führt von Samstag, 30. Juli, bis Samstag, 13. August 2022 das Sommerlager durch. Die Freizeit findet im Dekan-Strohmeyer-Haus im Münstertal statt. Das Haus verfügt über zahlreiche Räumlichkeiten, einen Sportplatz, eine sehr gut eingerichtete Selbstversorgerküche und weitere tolle Dinge im und ums Haus.

Das Belchen mit einer Höhe von 1414 Meter liegt ganz in der Nähe und auch Staufen und Freiburg sind nicht weit entfernt. Angemeldet werden können Kinder von acht bis 14 Jahren. Anmeldungen sind im Pfarrbüro Buchen oder per E-Mail an das Lagerteam erhältlich.