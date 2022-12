So kann im Kreis entsorgt werden

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Wertstoffhöfe haben am Samstag, 24. Dezember, sowie am Samstag, 31. Dezember, geschlossen. Folgende Grüngutplätze sind am Samstag, 24. Dezember, und Samstag, 31. Dezember, geschlossen: Aglasterhausen, Billigheim, Haßmersheim, Mosbach, Neunkirchen, Obrigheim, Osterburken, Ravenstein-Merchingen, Schwarzach und Schollbrunn.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Samstag, 7. Januar, haben die Wertstoffhöfe in Buchen und Mosbach geschlossen. Der Wertstoffhof in Hardheim hat regulär von 10 bis 11.30 Uhr geöffnet. Die Wertstoffhöfe haben an den anderen Werktagen der Weihnachtszeit regulär geöffnet.

Die Öffnungszeiten des Zentrum für Entsorgung und Umwelttechnologie Sansenhecken in Buchen: Montag bis Freitag von 7.30 bis 16 Uhr, samstags von 8 bis 12 Uhr. Am Donnerstag ist jeweils bis 17.30 Uhr geöffnet.

Mehr zum Thema Corona-Pandemie Eine Win-win-Situation Mehr erfahren

Die Öffnungszeiten des Wertstoffhofs in Mosbach, Luttenbachtalstraße 30, im Betriebsgelände der Firma Inast auf dem Gelände der ehemaligen Neckartalkaserne: Montag bis Freitag von 8.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 16.30 Uhr, samstags von 8.30 bis 12 Uhr. Am Montag und am Donnerstag ist jeweils bis 18 Uhr geöffnet.

Der Wertstoffhof des DRK in Hardheim hat außerhalb von Feiertagen donnerstags von 18 bis 19.30 Uhr und samstags von 10 bis 11.30 Uhr die Pforten geöffnet.