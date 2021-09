So beginnt das neue Schuljahr 2021/22 in Buchen

Buchen. Noch wenige Tage haben die Kinder und Jugendliche Ferien, dann beginnt das neue Schuljahr. So beginnt das neue Jahr in den Schulen in Buchen und den Stadtteilen:

Nachbarschaftsgrundschule Götzingen: Der Unterricht an der NGS beginnt am Montag, 13. September, für die zweiten bis vierten Klassen um 8.15 Uhr und endet für alle um 12.40 Uhr. Die Einschulungsfeier der Erstklässler findet am Samstag, 18. September, um 10 Uhr statt.

Jakob-Mayer-Grundschule: Unterrichtsbeginn ist am Montag, 13. September für zweite Klasse um 8.20 Uhr, für die dritten und vierten Klassen um 7.45 Uhr – Unterrichtsende für die zweite Klasse um 11.50 Uhr, für die dritten und vierten Klassen um 12.05 Uhr. Betreuung findet wie gewohnt statt. Die Informationsveranstaltung für die Eltern der neuen Erstklässler mit anschließender Klassenpflegschaft findet am Dienstag, 14. September, im Gebäude 3 (blaues Gebäude) statt. Feierliche Begrüßung der Erstklässler ist am Samstag, 18. September, in der TSV-Sporthalle.

Wimpina-Grundschule: Unterrichtsbeginn ist am Montag, 13. September, für die zweiten bis vierten Klassen um 8.30 Uhr. Der Unterricht endet für diese Klassen um 12.55 Uhr. Der Unterricht für die Ganztagsschüler ist von 7.45 bis 15.45 Uhr.

Grundschule Hainstadt: Das Schuljahr 2021/2022 beginnt für die Schüler der zweiten bis vierten Klassen am Montag, 13. September, um 8.30 Uhr. Die Schulbusse fahren zu den bekannten Fahrzeiten in den einzelnen Ortschaften ab. Unterrichtsende ist für alle Klassen um 12 Uhr. Kernzeitbetreuung wird angeboten. Die Schule bittet bei entsprechendem Bedarf um Rückmeldung. Die Einschulungsfeier der Erstklässler findet am Samstag, 18. September, in der Sporthalle der Schule statt.

Grundschule Bödigheim-Waldhausen: Unterrichtsbeginn ist am Montag, 13. September, für die zweiten bis vierten Klassen um 7.55 Uhr. Der Unterricht endet um 12.25 Uhr. Die Einschulung findet am Freitag, 17. September, um 15 Uhr statt.

Baulandschule Hettingen: Die Einschulungsfeier der ersten Klasse findet am Samstag, 18. September, um 10.30 Uhr statt. Schulbeginn für die fünfte Klasse ist am Dienstag, 14. September, um 8 Uhr, Schulende 12.10 Uhr. Schulbeginn für die zweiten bis vierten und sechsten bis neunten Klassen ist am Montag, 13. September, um 7.50 Uhr, Schulende 12.10 Uhr.

Meister-Eckehart-SBBZ: Schulanfang für die zweiten bis neunten Klassen ist am Montag, 13. September, um 7.45 Uhr, Ende für alle um 12.10 Uhr. Die Einschulungsfeier für die neuen Erstklässler ist am Freitag, 17. September, um 10 Uhr.

Karl-Trunzer-Schule: Unterrichtsbeginn ist am Montag, 13. September, für die Lerngruppen sechs bis acht sowie die Klassen neun und zehn von 7.45 bis 12.05 Uhr, die zehnte Klasse der Werkrealschule trifft sich um 7.45 Uhr in der Aula. Unterrichtsbeginn für die Lerngruppen 5a und 5b der Gemeinschaftsschule ist am Dienstag, 14. September, um 8.45 Uhr. Die Schüler versammeln sich in der Aula. Zu einer kleinen Begrüßungsfeier durch die Sechstklässler sind auch die Eltern herzlich eingeladen. Informationen über Bücher, Lernmittel, Ganztagesschule, Hausordnung und Ähnliches erteilen die Lerngruppenleiterinnen. Der Unterricht endet für die Fünftklässler an diesem Tag um 12.05 Uhr.

Abt-Bessel-Realschule: Der Schulbetrieb für die sechsten bis zehnten Klassen beginnt am Montag, 13. September, um 7.45 Uhr und endet um 12.05 Uhr. Für die fünften Klassen beginnt der Unterricht am Dienstag, 14. September, um 8.30 Uhr. Unterrichtsende ist an diesem Tag für die Fünftklässler um 12.05 Uhr.

Burghardt-Gymnasium: Am Burghardt-Gymnasium Buchen beginnt der Unterricht nach den Sommerferien am Montag, 13. September, für die Klassen sechs bis 13 zur ersten Stunde um 7.45 Uhr. Unterrichtsende ist an diesem Tag um 12.55 Uhr, also nach der sechsten Stunde. Der Nachmittagsunterricht entfällt. Die neuen fünften Klassen treffen sich am Dienstag, 14. September, um 7.45 in den Klassenzimmern in Trakt III. Anschließend ist für die Fünftklässler Unterricht bis 12.05 Uhr. Es besteht für alle Personen auf dem Schulgelände und in den Schulgebäuden Maskenpflicht.

Alois-Wißmann-Schule: Der Unterricht an der Alois-Wißmann-Schule beginnt für alle Klassen im Stammhaus am Montag, 13. September, um 8.20 Uhr und endet um 15 Uhr. Für die Kooperative Organisationsform an der Grundschule Hainstadt gilt die Unterrichtszeit 8.30 bis 12 Uhr. Die Schüler der berufsvorbereitenden Einrichtung am Standort Zentralgewerbeschule beginnen um 8 Uhr.

Otfried-Preußler-Schule: Der Unterricht beginnt am Montag, 13. September, um 8.20 Uhr und endet an diesem Tag um 12.30 Uhr.

Katholische Fachschule für Sozialpädagogik: Die Katholische Fachschule für Sozialpädagogik in Buchen startet wie folgt in das kommende Schuljahr: 1BKSP: Dienstag, 14. September, um 8 Uhr; 2BKSP1 + 2BKSP2: Montag, 13. September, um 8 Uhr; 3BKSP1/3BKSP2/3BKSP3: Mittwoch, 15. September, um 8 Uhr.

Helene-Weber-Schule: Der Unterricht beginnt wie folgt: Montag, 13. September, um 8 Uhr: Aufnahme und Unterrichtsbeginn aller neuen Klassen (SGE, 1BK1P, BFH-K1, AVdual-H/P); Dienstag, 14. September, um 8 Uhr: Aufnahme und Unterrichtsbeginn der weiteren Klassen (SG J1, SGJ2, 1BK2P, BFH-K2, 2BFS-H/P); Donnerstag, 16. September, um 17 Uhr: Aufnahme BFQ-EE und Unterrichtsbeginn FOF 2T.