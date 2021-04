SK geht online neue Wege für Anfänger

Buchen/Waldürn. Der Schachklub Buchen-Walldürn bietet am Sonntag, 18. April von 20 bis 20.40 Uhr einen Online-Schachkurs für Anfänger an. Da derzeit das Vereinsleben seit Monaten nur online stattfindet und der Schachklub aber vom regelmäßigen Kontakt der Mitglieder lebt, sind digitale Plattformen derzeit ein gute Möglichkeit, um in Kontakt zu bleiben.

Der Schachsport hat, verglichen mit körperlichen Sportarten den Vorteil, dass man ihn auch im Internet durchführen kann. Immer wieder hört man daher in Medien, dass derzeit der Schachsport und vor allem das Online-Schach derzeit einen gewissen Boom erfahren. Dazu trägt sicherlich auch der Erfolg der Mini-Netflix-Serie „Queens Gambit“ bei, welche sich auf eine etwas andere Weise dem Thema Schach widmet.

Um diesen Trend aufzugreifen bietet der Schachklub Buchen-Walldürn für Interessierte, die gerne die Schachregeln lernen möchten oder sich etwas tiefer mit diesem Thema beschäftigen einen kurzen kostenlosen Einsteigerkurs über Zoom an, damit auch die Möglichkeit zu Fragen bestehen und man direkt in persönlichen Kontakt zu den Interessenten treten kann. Der Kurs soll sich vor allem mit den elementaren Schachregeln beschäftigen und vierzig Minuten dauern.

Bei Interesse kann hierbei auch ein Anschlusstermin angeboten werden, der sich etwas tiefer mit den grundlegenden Prinzipien des Schachspieles befasst. do

