Silvia Pflüger führt den Elternbeirat an

Buchen. Die Helene-Weber-Schule hat sich den Herausforderungen der schwierigen vergangenen Schuljahre erfolgreich gestellt und ist gut aufgestellt in das neue Jahr gestartet. Diese Botschaft überbrachte Schulleiter Christof Kieser den neu gewählten Elternvertretern in der konstituierenden Sitzung des Gesamtelternbeirats.

Dabei erinnerte er auch noch einmal an den im März viel zu früh verstorbenen stellvertretenden Schulleiter Heiko Hinninger, dessen Tod für die Schulgemeinschaft einen großen Verlust bedeutet. Weiter informierte Kieser über die Ernennung zur „Fairtrade School“, einer Auszeichnung, die gerade für berufliche Schulen eher eine Ausnahme darstellt. Auch digital habe man sich breiter aufstellen können, so kümmere sich ein eigenes eingerichtetes Lehrer-Digitalteam sehr engagiert um die Verbesserung der Rahmenbedingungen. Dabei verfügen nun alle Unterrichtsräume über die gleiche digitale Ausstattung, um den Lehrkräften beim Raumwechsel das Unterrichten zu erleichtern.

Insgesamt wird im laufenden Schuljahr in sieben Schularten unterrichtet. Personell sei die Lehrerversorgung gegenüber den Vorjahren angespannter, wobei die Unterrichtsversorgung von Pflicht- und Wahlpflichtfächern in allen Schularten gewährleistet ist. In diesem Zusammenhang lobte der Schulleiter das hohe Engagement des Kollegiums während der beiden vergangenen Jahre, sich den Herausforderungen zu stellen und neben dem Unterricht auch die Schulentwicklung vorangetrieben zu haben. Auch die Zusammenarbeit mit den benachbarten Schulen sei gut. Gemeinsam mit der Stadtverwaltung arbeite man an einer Lösung für eine Verkehrsberuhigung in der St.-Rochus-Straße.

Zielvereinbarung erfüllt

Besonders hob Kieser auch das Ergebnis des Statusgesprächs der Schule mit dem Regierungspräsidium hervor, in dem deutlich wurde, dass die HWS trotz schwieriger Umstände die gemeinsam festgelegten Zielvereinbarungen im vorgegebenen Zeitrahmen bis Ende des Schuljahres erfolgreich erfüllt. Dabei geht es um die Implementierung der Schulart „AVdual“, den Tableteinsatz im Unterricht und ein strukturiertes Fortbildungsmanagement für das Kollegium.

Die Wahlen zum Elternbeiratsvorsitz brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzende des Gesamtelternbeirats Silvia Pflüger, Stellvertreter Achim Edelmann; zusätzliche Mitglieder der Schulkonferenz Schirin sind Hafezi-Dargatz und Heidi Ehrenfried. Folgende Eltern wurden in den Klassen gewählt: Frank Becks und Guido Borgwardt (SGEa), Schirin Hafezi-Dargatz und Sibylle Lang (SGEb), Silvia Pflüger und Valerija Brother (SGJ1), Heidi Ehrenfried und Heike Matousek (SGJ2), Heike Krämer und Silvia Heinbücher (1BK2P1), Angela Zimmermann (1BK1P1), Achim edelmann (1BK1P2), Silke Poeffel und Simone Weinlein (2BFS2), Grit Holderbach (AVdual H1), Karina Uglanow (AVdual H2), Sandra Geiser und Daniel Kirchgeßner (AVdual P1), Markus eder und Manuela Seitz (AVdual P2).

Rektor Kieser wies auf den Tag der offenen Tür am Samstag, 4. Februar, hin, an dem sich die HWS der Öffentlichkeit präsentieren wird. ck/hws