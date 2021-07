Signal für: „Pflücken erlaubt“

Buchen. Gelbe Bänder an Obstbäumen haben eine besondere Bedeutung: sie signalisieren „Pflücken erlaubt und erwünscht“. Auch die Stadt Buchen beteiligt sich an der Aktion „Gelbes Band“ des Neckar-Odenwald-Kreises.

Gelbe Bänder an den Obstbäumen – aktuell steht bereits die Kirschenernte an, im Herbst geht es dann um Äpfel und Birnen – bedeuten: hier kann genascht und geerntet werden. Denn mit dem gelben Band am Stamm hat der Besitzer der Bäume quasi „freigegeben“ und die Erlaubnis zum Pflücken an alle Interessierten erteilt. Das Projekt kann und soll dazu beitragen, dass weniger Obst und damit wertvolle Nahrungsmittel ungenutzt auf den Bäumen und Wiesen verdirbt. Das „Gelbe Band“ ist eine einfache und effektive Lösung, hier entgegenzuwirken und auch den ökologischen Wert von Streuobstwiesen zu betonen. Auch die Stadtverwaltung Buchen beziehungsweise die Ortschaftsverwaltungen werden gemeindeeigene Obstbäume mit dem gelben Band markieren.

Wer mitmachen und einen Teil oder alle Bäume aus seinem Besitz freigeben möchte, kann sich gelbe Bänder (pro Baum werden 1,50 Meter gerechnet) in Buchen an der Rathauspforte und bei den Ortschaftsverwaltungen in den Stadtteilen abholen, um sie vor Ort anzubringen.