Sieg über Finsternis

Buchen. Das jüdische Chanukka dauert vom 28. November bis 6. Dezember. Es ist das Fest des Sieges des Lichtes über die Finsternis und ist in unserer Zeit der Dunkelheit und Unsicherheit so aktuell wie vor 2000 Jahren.

Im Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, möchten Albrecht und Ute Mund sowie einem Team in Buchen das Licht von Chanukka erleuchten lassen. Die Idee stammt von der Initiative „Marsch des Leben“. „Damit drücken wir unsere Verbundenheit mit Israel und dem jüdischen Volk aus und stehen gegen gemeinsam Antisemitismus“, so Albrecht Mundt. Deshalb findet am Sonntag, 5. Dezember, 17 Uhr eine Versammlung vor dem Alten Rathaus in Buchen statt. Diese dauert etwa eine Stunde Dauer. Es besteht grundsätzlich Masken- und Abstandsgebot.

Die Chanukkia wird am Sonntag vor dem Alten Rathaus entzündet. © Mundt

Zu Beginn der Versammlung wird der geschichtliche Hintergrund von Chanukka vorgestellt. Der Kern der Versammlung ist das Entzünden der achten und letzten Kerze der Chanukkia, des neunarmigen Leuchters. Die neunte Kerze heißt Diener. Sie dient zum Entzünden der anderen. Nach dem Entzünden der Kerzen werden Bibelworte verlesen, die zum Thema Licht und Freude, den Themen von Chanukka passen. Bekannte Melodien wie Hewenu Shalom Alechem oder Hawa Nagila kann man mitsingen oder mitsummen.