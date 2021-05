Senioren erhalten wichtige Tipps

Buchen. Von den aktuellen Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen sind gerade ältere Menschen stark im Alltag betroffen. Um dennoch am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben und mit Familie und Freunden in Kontakt zu bleiben, bietet das Internet mit Videotelefoniesystemen viele Möglichkeiten.

Was man benötigt, um diese Dienste kostenlos und sicher zu nutzen und welche Unterschiede es gibt, wird online im vhs-Seminar für Senioren erklärt. In Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus Buchen kommt der „Digitale Engel“ via Zoom auf jeden Bildschirm nach Hause. Normalerweise ist das Infomobil des Digitalen Engels deutschlandweit unterwegs, um ältere Menschen vor Ort für die Möglichkeiten der Digitalisierung zu begeistern. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation führen die Digitalexperten ihre Veranstaltungen online durch.

Unter Telefon 030/767581530 beantwortet das Team des Digitalen Engels werktags zwischen 9 und 17 Uhr alle Fragen zu den Veranstaltungen und zur Teilnahme. Der Veranstaltungsraum wird eine Stunde vor Beginn für die Teilnehmenden geöffnet.