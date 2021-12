Senioren eine kleine Freude bereitet

Rinschheim. Die Adventszeit ist eigentlich auch die Zeit für den traditionellen Seniorennachmittag in Rinschheim. Durch die anhaltende Pandemie konnte aber auch in diesem Jahr das gemütliche Beisammensein nicht stattfinden.

Gerade für Ältere und insbesondere für Alleinstehende sind die Corona-Kontaktbeschränkungen zunehmend belastend. Deshalb wollten Ortschaftsverwaltung und -rat den Senioren eine Freude bereiten und ihnen zeigen, dass sie nicht vergessen werden. So wurden Adventstüten gepackt, welche von den Ortschaftsräten zu den älteren Bürgern nach Hause gebracht wurden – natürlich unter Einhaltung der Corona-Schutzregeln. Dabei wurde auch das eine oder andere Schwätzchen an der Haustür gehalten, was beiden Seiten sicher gut getan und die Wartezeit auf das Ende der Einschränkungen etwas verkürzt hat.