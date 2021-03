Buchen. Die Schüler für die fünften Klassen können bis Donnerstag, 11. März, an der Abt-Bessel-Realschule angemeldet werden. Das Sekretariat der Schule ist täglich von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Die Anmeldungen werden unter Vorlage des Blattes drei und vier – Grundschulempfehlung, beziehungsweise Formular für die Anmeldung, das von der Grundschule ausgegeben wurde, entgegengenommen. Bei Alleinerziehenden ist der Nachweis über das Sorgerecht mitzubringen und bei getrennt lebenden Erziehungsberechtigten die komplette Anschrift mit Telefonnummer des anderen Elternteils und dessen Einverständniserklärung zur Anmeldung an der Schule erforderlich.

AdUnit urban-intext1

Der Impfpass als Nachweis zur Masern-Impfung ist ebenfalls mitzubringen. Wenn ein Maxx-Ticket benötigt wird, sollte auch ein Passfoto mitgebracht werden. An allen Anmeldetagen steht die Schulleitung zur individuellen Beratung zur Verfügung. Die Anmeldeformulare sowie weitere Dokumente und Informationen sind unter www.realschule-buchen.de zu finden.

Pandemie-bedingt können in diesem Zeitraum die Anmeldungen auch per Fax 06281/2043, E-Mail: sekretariat@realschule-buchen.de oder per Post geschickt werden. Die Grundschulempfehlung (Blatt drei) und das Formular der Grundschule für die Anmeldung (Blatt vier) müssen jedoch im Original an der Schule abgegeben werden.