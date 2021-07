Seit 125 Jahren wird hier unterrichtet

Das Schulhaus in Götzingen wurde vor 125 Jahren an dieser Stelle gebaut. Seitdem beginnen dort die jungen Einheimischen ihre erste schulische Bildungsstufe. Ein Blick in die Geschichte.

Götzingen. „Beginnen muss im Hause, was leuchten soll im Vaterland!“ Dieses vielsagende Zitat von Jeremias Gotthelf (Pseudonym des Schweizer Pfarrers und Schriftstellers Albert Bitzius) präsentiert die südliche Rückseite des Götzinger Schulhauses, das 1895/96 erbaut wurde. Das repräsentative Schulgebäude steht somit also seit 125 Jahren an exponierter Stelle. Alle jungen Götzinger durchliefen also seit dieser Zeit in diesem Hause ihre erste schulische Bildungsstufe. Das 100-Jahr-Jubiläum würdigte die Schule im Jahre 1996 mit der Herausgabe einer Jubiläumsbroschüre unter dem Titel „Zeitlupe“ mit zurückblickenden und aktuellen Informationen sowie zahlreichen Bildern.

Aus dem Jahre 1612 datierte die erste urkundliche Erwähnung einer Schule in Götzingen mit damals 300 Einwohnern. Die Urkunde dokumentiert den Bau eines Schul- und Rathauses – konkret das Gebäude, das 1987 nach einer Generalsanierung im Rahmen der Götzinger Heimattage als beeindruckendes Fachwerkgebäude neu eingeweihte Rathaus. Dieses bauliche Juwel gilt übrigens in weitem Umkreis als einziges noch erhaltenes ehemaliges Schul- und Rathaus.

Einblicke in die Schulverhältnisse beispielsweise im Jahre 1797 gewährt eine weitere aufschlussreiche Urkunde. Beispielsweise wurde der damalige Lehrer, Michael Pfeiffer, zwar von der Gemeinde angestellt, aber durch den Bischof präsentiert.

Kosten: 35 000 Euro

Im Jahre 1890 zählte Götzingen 794 Einwohner, die wachsende Schülerzahl führte zu beengten Raumverhältnissen. Auch der bauliche Zustand des Mehrzweckhauses erforderte Konsequenzen, so dass sich Gemeinderat und Bürgerausschuss unter Vorsitz von Bürgermeister Götzinger am 5. Oktober 1893 zum Schulhausneubau entschlossen. Die Gesamtkosten waren mit 35 000 Mark veranschlagt.

In der bei der Grundsteinlegung am 3. Juni 1895 hinterlegten Urkunde führen die Verantwortlichen hinsichtlich der Standortwahl und Bauausführung aus: „Die Wahl fiel auf den schönen, bei den tausendjährigen Linden gelegenen, freien der Gemeinde gehörigen Platz. Wie treff-lich diese Wahl war, wird die Erfahrung der späteren Jahre lehren. Ein großer freier Platz rings um das Gebäude dient als Spiel- und Turnplatz für die Schüler.“

Das Schlusswort der Urkunde lautet: „Möge der gütige Gott auch fernerhin die Gemeinde Götzingen schützen und mit seiner Gnade den Frieden und die Eintracht bewahren. Das neue Schulhaus, in dessen Grundstein diese Urkunde ruht, möge in seinen Räumen die Arbeit pflegen zu Ehren Gottes, zum Glücke der Bewohner und zum Wohl und Nutzen der Gemeinde, so dass dereinst, wenn diese Zeilen in die Hände unserer Nachkommen gelangen, diese mit Freuden zurücksehen auf das Werk, das wir mit Gotteshilfe geschaffen. Das walte Gott!“.

Für das damals durchaus großzügig konzipierte Schulhaus wurde durch den Bevölkerungszuwachs auf 862 Einwohner 1910 in den Jahren bereits 1911/12 dringend eine Erweiterung notwendig. Mit einem Aufwand von 23 500 Mark wurde ein Anbau, von den Schülern der „Neubau“ genannt, errichtet. Ein halbes Jahrhundert später brachte die erfreuliche Entwicklung des Dorfes dieses Thema erneut auf die Tagesordnung – nach einem Um- und Erweiterungsbau in den Jahren 1963/65 standen dann sechs Klassenzimmer zur Verfügung.

Hauptschule installiert

In den Jahren 1968/69 stand plötzlich erneut eine Erweiterung oder gar ein Schulhausneubau in der Diskussion, da der Schulentwicklungsplan des Landes Baden-Württemberg die Einrichtung einer Hauptschule in Götzingen vorsah. Nach diesem sollten neben den Grundschülern auch die Klassenstufen fünf bis neun in Götzingen unterrichtet werden. Es wurde daher mit den Nachbargemeinden Bofsheim, Eberstadt, Rinschheim und Sindolsheim ein Nachbarschaftsschulverband gegründet. Die offizielle Installation der Hauptschule erfolgte im Jahre 1969, gleichzeitig wurde die Schulleiterstelle zur Rektorenstelle aufgestuft. Die Gemeinde beschloss daraufhin den Schulhausneubau, der Plan wurde dem Oberschulamt vorgestellt und von dort auch eine Planungszusage erteilt. Aufgrund einer Neugestaltung des Schulentwicklungsplanes wurde das Vorhaben dann jedoch zunächst zurückgestellt und kam schließlich nicht mehr zur Ausführung.

Trotz dieser unerwarteten Wende nahm die Nachbarschaftschule Götzingen zunächst eine positive Entwicklung, zumal ihr auch die Grundschüler aus Rinschheim und Eberstadt zugewiesen wurden. Doch das Jahr 1974 brachte eine herbe Enttäuschung, da nach dem erneut geänderten Schulentwicklungsplan in Verbindung mit der gleichzeitig laufenden Gemeindereform die Einstellung des Unterrichts an der hiesigen Hauptschule verfügt wurde. Seit 1970 und damit bereits ein halbes Jahrhundert besteht nun also die Nachbarschaftsgrundschule Götzingen für die drei Schulgemeinden Götzingen, Eberstadt und Rinschheim. An und in der Schule wurden regelmäßig Modernisierungsmaßnahmen vorgenommen. Beispielsweise wurden alle Klassenzimmer mit Beamer und Dokumentenkamera ausgestattet.

Die Nachbarschaftsgrundschule kann sich also im Jubiläumsjahr des Schulhauses durchaus in jeder Hinsicht den Herausforderungen eines modernen und effizienten Grundschulunterrichts stellen, kann somit auftragsgemäß die Grundlage gestalten für die weitere Schulbildung der Kinder, vielfach tatkräftig unterstützt durch einen aktiven Förderverein.