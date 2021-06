Buchen. 51 Jahre und damit praktisch ihr komplettes Berufsleben – was heute sehr selten ist – verbrachte Erika Walter in der Buchener Zweigstelle der Bäko Süd-West eG, die sie seit 2007 als Verwaltungsleiterin führte. Am Mittwoch wurde sie im Rahmen einer kleinen Feierstunde in den Ruhestand verabschiedet. Die offizielle Verabschiedung auf Bäko-Ebene wird in deren Generalversammlung nachgeholt.

Seitens der Bäcker skizzierte Innungsobermeister Peter Schlär (Mudau) die wesentlichen Eckpfeiler ihrer Vita: Nachdem die ursprünglich aus Götzingen stammende Erika Walter 1970 als Schreibkraft und Sachbearbeiterin eingestellt wurde, übernahm sie 2000 die stellvertretende Leitung der Zweigstelle unter dem damals tätigen Leiter Karl Link.

Immer für alle da gewesen

Seit 2007 fungierte sie als Verwaltungsleiterin – eine Position, in der sie immer für alle da gewesen sei: „Erika war die Erste am frühen Morgen und die Letzte am späten Abend“, hielt Peter Schlär fest und lobte die erstklassige und offene Zusammenarbeit.

In ihrer langen Zeit bei der Bäko arbeitete Erika Walter unter sieben Bäko-Vorstandsvorsitzenden und acht Obermeistern der damals noch selbstständigen Bäckerinnungen Buchen und Mosbach. Jederzeit habe man sich auf sie verlassen können und habe nicht nur beruflichen Beistand, sondern auch immer ein freundliches Wort erhalten. So charakterisierte Schlär die scheidende Verwaltungsleiterin als „Seele der Buchener Bäko“, die stets zur Stelle gewesen sei und „alle Bäko-Artikelnummern im Kopf hatte“.

Ära hat ein Ende

Nun gehe eine ganze Ära ihrem Ende entgegen: Wenn Verwaltungsleiterin Erika Walter in den Ruhestand geht, wird auch die Bäko-Zweigstelle in eine Abholstation umgewandelt, aus der die Kunden jedoch wie gehabt täglich bedient werden (wir berichteten). „Die Bäko steht wie die Handwerksbäcker für Nahversorgung und Regionalität“, konstatierte Peter Schlär.

Engagiert und verlässlich

Nach Buchen gekommen war auch Jochen Frühauf als Vorstand der Bäko-Regionalgenossenschaft Süd-West (Edingen-Neckarhausen), der neben einem Präsent lobende Worte mitgebracht hatte: Er würdigte Erika Walter als engagierte und zuverlässige Kraft, die durch geballte Kompetenz, Herzlichkeit und eine pragmatische Arbeitsweise zahlreiche Akzente gesetzt hatte.

Stets habe sie sich auch um die Belange der Belegschaft gesorgt – was am Mittwoch eine nette Geste einmal mehr unterstrich: Fünf ehemalige Mitarbeiter verabschiedeten „ihre“ Erika Walter mit einem kleinen Blumengruß, die wiederum in einem emotionalen Schlusswort ihren Weggefährten nebst Ehemann Andreas für all die gemeinsamen Jahre dankte.

