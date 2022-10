Schwerer Unfall auf der B27 bei Buchen

Buchen/Walldürn.. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagmorgen auf der B 27 zwischen Walldürn und Buchen. Nach Angaben der Polizei musste ein Pkw, in Richtung Buchen fahrend, aufgrund einer Verkehrssituation bremsen. Ein nachfolgendes Auto konnte nicht mehr bremsen und schob den vorausfahrenden Pkw seitlich von der Fahrbahn. Dieser überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. auch der unfallverursachende Wagen gliett von der Fahrbach nach rechts auf ein Feld. Ein drittes nachfolgender Auto wich ebenfalls nach rechts in den Graben aus. Über die Höhe des Sachschadens und über die Anzahl der Verletzten machte die Polizei vor Ort keine Angaben. Weitere Informationen folgen.

