Schulleitungsteam ist nun komplett

Buchen. Die neue Leitung der Otfried-Preußler-Schule ist komplett. Nachdem der bisherige Konrektor Carsten Zyder bereits seit Beginn des Schuljahres die Schulleitung übernommen hatte, wurde er Ende Mai durch die Überreichung der Urkunde zum neuen Rektor ernannt.

AdUnit urban-intext1

Im Amt unterstützt wird er dabei seit einigen Wochen durch die neue Konrektorin Mareike Stephan.

Carsten Zyder ist seit 2003 an der Schule. Zuvor war er zwei Jahre an der Lindenparkschule in Heilbronn tätig. Ab dem Schuljahr 2010/2011 war Carsten Zyder bereits Konrektor an der Schule. Mareike Stephan absolvierte ihr Referendariat an der Gebrüder-Grimm-Schule in Heilbronn und unterrichtet seit 2006 an der Otfried-Preußler-Schule. Von 2013 bis 2017 leitete sie die Regionale Arbeitsstelle Frühförderung am Schulamt Mannheim.

Viele weitere Aufgabenfelder

Beide sind somit seit mehreren Jahren als Lehrkräfte für Sonderpädagogik an dem SBBZ mit Förderschwerpunkt Sprache tätig. Die Schule wird von Kindern des gesamten Neckar-Odenwald-Kreises besucht, die nach dem Bildungsplan der Grundschule unterrichtet werden und einen festgestellten Förderbedarf im Bereich Sprache aufweisen. Neben dem Unterricht haben Carsten Zyder und Mareike Stephan viele weitere Aufgabenfelder in ihrer bisherigen Schullaufbahn übernommen und waren beziehungsweise sind beispielsweise im Sonderpädagogischen Dienst sowie der Frühförderung tätig. Die Aufgaben zur Gestaltung und Entwicklung der Schule, die Schulverwaltung sowie die planerischen Tätigkeiten machen nun ihr Tätigkeitsfeld komplett.

AdUnit urban-intext2

Aufgrund der momentanen Situation fand die Einführungsfeierlichkeit kurz und im sehr kleinen, coronagerechten Rahmen statt. Das Kollegium brachte seine Freude über die Ernennungen mit einem persönlichen Blumengruß zum Ausdruck.

Eiswagen als Überraschung

Mit den Kindern der Schule teilte die neue Leitung ihre Freude, indem sie sie mit dem Besuch eines Eiswagens an der Schule überraschte.

AdUnit urban-intext3